ميداليتان ذهبيتان وخمس جوائز للمغرب في المعرض الدولي للاختراعات

هبة بريس

توجت المدرسة المغربية لعلوم المهندس بميداليتين ذهبيتين وخمس جوائز ،وذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للاختراعات ،الذي احتضنته مدينة كاتوفيتسي ،جنوب بولونيا ،الى غاية مساء أمس الأربعاء .

فقد حصل المغرب من خلال المدرسة المغربية لعلوم المهندس، التي شاركت بمختبريها “سمارطلاب” و”إل بي إر إي” ، على ميداليتين ذهبيتين بخصوص اثنين من اختراعاتها الرئيسية “سمارت ترافيك ” و”سمارت فاكتوري 4.0″ .

كما حصلت المدرسة المغربية لعلوم المهندس على خمس جوائز تشريفية أخرى، منحت من قبل الجمعيات العالمية للملكية الفكرية ،إضافة الى الجائزة الكبرى للجمهور.

والاختراع الأول هو نظام لامركزي يعتمد على تحديد الترددات الراديوية ومعالجة الصور، وهو قادر على إدارة حركة المرور في المناطق الحضرية بطريقة مثالية وذكية. ويحدد هذا النظام المركبات في حالة الطوارئ ، رجال الإطفاء ، سيارات الإسعاف ، الشرطة…، ويتحكم في إشارة المرور بشكل حيوي.

و الاختراع الثاني ،مشروع “سمارت فاكتوري 4.0” ، هو عبارة عن جهاز اتصالات متعدد الواجهات ، ومتعدد الخصائص ،ما يتيح الحصول على البيانات في شكل إطارات ناقلة الوضع بالمدخلات / المخرجات التناظرية / الرقمية.

ويعتبر المعرض الدولي للابتكار الاقتصادي والعلمي “إنتارغ” ، من أهم المعارض الدولية ذات الصلة ،وهو منصة وفضاء لالتقاء المهتمين بالعلوم والبحث العلمي والشركات المبتكرة والفعاليات الصناعية ورجال الأعمال والمؤسسات الداعمة والباحثة عن التمويل والتطوير.

وتم في إطار فعاليات المعرض الدولي للاختراعات في كاتوفيتسي تقديم اختراعات معاهد البحوث البولونية والأجنبية والشركات المبتكرة والمبتكرين والمخترعين الشباب.

وللإشارة ،فبعد مشاركة المدرسة المغربية لعلوم المهندس المميزة في المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار “أوروإيفينت”،الذي أقيم في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 من مايو المنصرم ، والذي حاز فيه رئيس المدرسة السيد كمال الديساوي على وسام من درجة فارس عن مساهمته في تقدم العلوم والاختراعات، وصل رصيد المدرسة الى 59 جائزة حازت عليها في مسابقات دولية كبرى قبل أن تنضاف إليها جوائز معرض كاتوفيتسي .

وحصل مختبر”سمارطلاب” التابع للمدرسة المغربية لعلوم المهندس على أكثر من 29 جائزة وميدالية في العديد من البلدان ،بما فيها الصين وكندا وكوريا وماليزيا وتركيا وروسيا وإسبانيا.

وتأسست المدرسة المغربية لعلوم المهندس “ايمسي ” في عام 1986، وهي عضو في شبكة “هونوريس يونايتد يونيفرستيز”، أول شبكة أفريقية للتعليم العالي الخاص .

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