بتنسيق مع “الديستي” .. اعتقال 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات بمحطة للقطار

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم زوجان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه الأول بمحطة القطار بمدينة الرباط، مباشرة بعد وصوله من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزته على 2280 قرص مهلوس، وذلك قبل أن يتم توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني وزوجته، واللذين يشتبه في كونهما المروجين الرئيسيين لهذه المواد المخدرة.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كل من له علاقة بهذه الأفعال الإجرامية.

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