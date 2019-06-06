رد غريب من رئيس الحكومة التونسية على قرار الكاف

هبة بريس - القسم الرياضي

خرج رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد من جلباب اللباقة والدبلوماسية وفضل نشر تغريدة غريبة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” ينتقد فيها قرار الكاف القاضي بإعادة مباراة الترجي والوداد يسبب الأحدات التي عرفها نهائي دوري أبطال افريقيا برادس حيث قال :

تحية لقواتنا الامنية مثال يحتذى به في العالم ومن يشكك في امن تونس يتحمل مسؤوليته

تحية لجمهور الترجي علي انضباطه في المباراة الأخيرة

لن نسلم في حق الترجي وفي حق أي جمعية تونسية التوانسة يد وحدة

يذكر أن مباراة إياب نهائي دوري أبطال افريقيا ،ستعاد في بلد محايد بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا القادمة بحضور الجمهور، وحسب ما ذكر في التقارير الإعلامية أن كاف يفاضل بين الجزائر ومصر، وجنوب أفريقيا.

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