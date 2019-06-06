صفرو.. استفحال ظاهرة السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض

ع محياوي – هبة بريس

كثرت في الآونة الأخيرة حوادث الاعتداءات والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بمدينة صفرو في غياب تسمية الأمن ، آخرها ومن جديد وحسب مصادر لـ ” هبة بريس ” من عين المكان أن شاب تعرض عشية يوم أمس الاربعاء أول أيام العيد إلى السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بساحة باب المقام وسلب منه الجناة هاتفه النقال حيث أبدى مقاومة شرسة معهم الا أنه أصيب على مستوى الوجه بضربة بالسلاح الأبيض نقل على إثرها على الفور إلى إحدى المصحات الخاصة كما تبينه الصورة بطريق صفرو بفاس لتلقي العلاجات الضرورية الخطيرة .

وفي نفس سياق الموضوع ، تعرض نهاية الأسبوع الماضي ، ابن ضابط شرطة بمفوضية أمن صفرو للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف جاني وسلب منه هاتفه النقال قرب محةالوقود ” شال ” ، وكانت المحطة نفسها قد شهدت حادثة مماثلة في نفس الأسبوع حيث تعرض شخص رفقة زوجته للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف احد الجناة وسلب ما بحوزتهما ولاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

هذا وقد استنكر العديد من المارة الحادث الذي ليس الأول ولن يكون الأخير على اعتبار أن عددا من ذوي السوابق قد استفادوا من العفو أو أنهوا عقوبتهم الحبسية باثوا من جديد يزاولون نشاطهم في الاجرام و الاعتداءات في غياب للدوريات الأمنية .

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