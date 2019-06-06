رونار يستدعي الزنيتي لتعويض عبد العالي المحمدي

نُشر بتاريخ :  2019-06-06 - 09:55
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هبة سبور – شفيق عنوري

استدعى الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، أنس الزنيتي، حارس مرمى الرجاء، إلى المعسكر الإعدادي الحالي ل”الأسود”، تحضيرا لدخول منافسات كأس الأمم الإفريقية، لتعويض عبد العالي المحمدي حارس مرمى نهضة بركان.

وتعرض المحمدي للإصابة خلال فترة الإحماء لمباراة نهضة بركان والفتح الرباطي، الأمر الذي دفع رونار لتوجيه الدعوة إلى الزنيتي، للالتحاق بالتربص الإعدادي للمنتخب الوطني.

وكان المحمدي قد عرض إصابته على طبيب المنتخب، صباح اليوم الأربعاء، ليتبين أن الحارس يحتاج لفترة راحة حرمته من التواجد مع النخبة الوطنية.

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