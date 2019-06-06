طقس الخميس .. جو مستقر بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الجنوبية.

وستنتشر سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس، في حين ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي أرجاء المملكة، مع تشكل كتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى، وذلك خلال الصباح والليل.

كما ستهب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، فيما ستهب الرياح شمالية معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة شمال ووسط البلاد.

أما درجات الحرارة الدنيا فستتراوح ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي، وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و19 درجة بباقي الجهات.

وبالنسبة لدرجات الحرارة خلال النهار، فستتأرجح ما بين 20 و27 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل الأطلسية، وما بين 28 و34 درجة بالمنطقة الشرقية، بالسهول الشمالية والوسطى، وبالهضاب، والسفوح الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، كما ستكون ما بين 35 و40 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قليل الهيجان ما بين الصويرة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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