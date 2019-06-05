مصرع سائق دراجة نارية في حادثة سير بطنجة ( صورة )

نُشر بتاريخ :  2019-06-05 - 23:45
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

لقي سائق دراجة نارية مصرعه اليوم الاربعاء في حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى النفق تحت ارضي قرب مركز الحليب بطنجة حسب ما افادت به مصادر مطلعة .

وحسب ذات المصادر فالحادثة تسببت في وفاة سائق الدراجة النارية الذي فقد السيطرة عليها بعدما انحرفت به بالنفق لتصطدم باحد اعمدته نتج عنه مصرع سائقها واصابة مرافقه بجروح وصفت بالخطيرة .

وانتقلت المصالح الامنية الى عين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية حيث تم فتح تحقيق في الواقعة فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات .

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