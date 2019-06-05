أمن سيدي سليمان يطيح بأكبر مروج لمادة ” السليسيون”

هبة بريس - سيدي سليمان

هبة بريس – سيدي سليمان

تمكنت عناصر الأمن الوطني التابعة للدائرة الأولى بمدينة سيدي سليمان من الإطاحة ب ( أ.ب) المعروف ب “ولد الزرقة” المصنف كأكبر مروج لمادة السلسيون بمنطقة الغرب و ذو سوابق في ترويج المواد المهلوسة، وذلك بعدما تم ضبطه متلبسا بحيازة ما يقارب 150 علبة السيلسيون، حيث كان هذا الأخير يعتزم ترويجها في عدد من الأحياء الشعبية على مستوى مدينة سيدي سليمان و عدد من الدواوير القريبة.

و كانت العناصر الأمنية بمدينة سيدي سليمان قد تمكنت خلال الأسابيع الماضية، من تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية المختصة في ترويج الأقراص المهلوسة و المواد المحظورة، و ذلك بعدما تم إغراق المدينة و الدواوير المحيطة بها بعشرات الأقراص المهلوسة القادمة من مدينة وجدة.

ويرى متابعون أن الوضع الأمني بمدينة سيدي سليمان أصبح في وضعية جد معقدة، و ذلك بعد التعاطي الكثيف لبيع وشراء الأقراص و المواد المخدرة، الأمر الذي من شأنه أن يجعل العناصر الأمينة في تحد حقيقي، خاصة و أن دائرة المستعملين لهاته المحظورات صارت تتسع لتشمل القاصرين و اليافعين و كذا تلاميذ المؤسسات التعليمية.

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