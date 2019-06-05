مكناس.. حادثة سير بمنطقة ويسلان

شهدت منطقة ويسلان ضواحي مدينة مكناس حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء 6 يونيو الجاري ، حاثة سير لحافلة للنقل العمومي كانت متجهة نحو محطة زين العابدين بمدينة مكناس .

و تعود الاسباب الى فقدان سائق الحافلة السيطرة على السياقة لكونه تفادى اصابة مجموعة من الراجلين ملأوا وسط الطريق بشكل عشوائي ، ضمنهم أطفال يلعبون بأحدية التزلج ، ممّا أدى به إلى الخروج عن مساره و احتكاكه بشكل خفيف بأحد الاسوار على جانب الطريق وتحديدًا بالجزء الأمامي من الحافلة.

الحادث لم يسفر عن أي اصابات في الأرواح تذكر باستثناء الهلع الذي اصاب بعض الركاب و تم نقل ستة أشخاص منهم حسب مصدر لـ ” هبة بريس ” الى مستشفى محمد الخامس بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية، وغادروا المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.

ويعيد هذا الحادث الى الواجهة الخطورة التي تسببها الممارسات المتهورة للعديد من الراجلين وتداعياتها على سلامة مستعملي الطريق ، ومطالب بحملات تحسيسية في مجال السلامة الطرقية لتفادي مثل هذه الحوادث .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0