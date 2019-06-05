اكادير : فرحة العيد تتحول الى مأساة عائلتين فقدتا ابناءهما بالبحر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد أن أدو صلاة العيد ، وتبادل التهاني مع عائلتهيما، صباح اليوم الاربعاء 5 يونيو الجاري ، كان الموت ينتظر شابين لم يتجاوزا العشرين ربيعا، أحدهما يتحدر من منطقة الدراركة والاخر بأحد أحياء بالمدينة، ضربا موعدا بعد زوال اليوم، من أجل نزهة سباحة .

لكن النزهة بشاطئ أكادير، لم تكتمل بعدما ابتلعتهما مياه البحر ليتحول مصيرهما الى موت غرقا.

وذكرت مصادر مطلعة، أن فرق الوقاية المدنية قامت بعملية تمشيط واسعة النطاق في المنطقة، قبل أن تلفظ مياه البحر عشية اليوم بعد رحلة بحث عن جثتي الهالكين وسط صدمة وذهول معارفهم.

هذا، وقد تم نقل الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير للتشريح بناء على تعليمات النيابة العامة.

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