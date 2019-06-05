هذه هي الدول التي صوتت ضد الوداد في اجتماع لجنة الطوارئ

هبة بريس - شفيق عنوري

قررت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إعادة إياب نهائي دوري الأبطال، الذي جمع بين الوداد المغربي والترجي التونسي، وذلك على خلفية الوقائع التي شهدتها مباراتهما التي احتضنها ملعب رادس.

وخلال اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقف سبعة دول ضد الوداد، وهي كل من إثيوبيا ونيجيريا وليبيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا، إضافة إلى زامبيا وتنزانيا وبوروندي.

وستجرى مباراة الإعادة بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مع احتساب نتيجة لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكانت مباراة إياب نهائي دوري الأبطال، قد شهدت مهزلة بكل المقاييس، وذلك على المستويين التحكيمي والتنظيمي.

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