بعد الجديدة وتطوان ..انتحار شاب اخر شنقا ببنسليمان

نُشر بتاريخ :  2019-06-05 - 21:25
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هبة بريس ـ الرباط

كشفت مصادر هبة بريس أن تلميذا يبلغ من العمر 20 سنة، يدرس بمستوى البكالوريا انتحر شنقا داخل بيت أسرته الكائن بحي لالة مريم ببنسليمان

وأكدت مصادر الجريدة ان الشاب عثر عليه، جثة هامدة و معلقا بحبل وسط منزل العائلة مضيفة ان الهالك لم يكن يعاني أي اضطرابات نفسية من قبل.

وفتحت المصالح الامنية تحقيقا حول النازلة، بعد نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسن الثاني بالمدينة في انتظار إخضاعها لعملية التشريح الطبي للتأكد من أسباب الوفاة، قبل تسليمها لذويه لمباشرة عملية الدفن.

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