انتحار عشريني شنقا صباح العيد بتطوان‬

هبة بريس ـ الرباط

علم ان دوار إهلال، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة الواد بإقليم تطوان عاش صباح يوم عيد الفطر، على وقع حالة انتحار شاب يبلغ من العمر حوالي 20 سنة في ظروف غامضة.

وقالت مصادر مطلعة ” إن الشاب وجد جثة هامدة معلقة بغصن شجرة على مقربة من منزل أسرته، مشيرة إلى أنه لم يكن يعاني من أي اضطراب؛ بينما أسباب الواقعة لا تزال مجهولة وقيد التحقيقات، من أجل تحديدها.

جثمان الهالك جرى إيداعه بمستودع الأموات لفائدة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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