الموت يحزن الحاضرين في مصلى آسفي يوم العيد

هبة بريس ـ الرباط

أفجعت وفاة رجل سبعيني أثناء أداء صلاة عيد الفطر صباح اليوم الأربعاء المصلين الحاضرين في مصلى “الكورس” في مدينة آسفي.

ووفق مصادر جيدة الاطلاع فإن الرجل المسن حضر إلى المصلى في صحة عادية وحالته طبيعية قبل أن يسقط في الركعة الأولى من الصلاة.

ويضيف المصدر ذاته أن المصلين هرعوا إليه لإسعافه ظنا منهم أنه قد أصيب بإغماء لكن اكتشفوا أنه فارق الحياة.

ولم يتمكن الحضور ولا السلطات من التواصل في الحين مع أسرة الراحل لكونه لا يحمل بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثائق للهوية، وتم نقله إلى مستودع الأموات.

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