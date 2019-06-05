جماهير الوداد ترفض قرار لجنة الطوارئ وتطالب إدارة النادي برفع القضية ل”الطاس”

هبة بريس - شفيق عنوري

رفضت جماهير الوداد الرياضي قرار لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بخصوص إعادة مباراة إياب نهائي جوري الأبطال بين “الأحمر” والترجي.

وعبرت الجماهير الحمراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عدم رضاها بخصوص قرار لجنة الطوارئ، مطالبة إدارة النادي برفع القضية إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي “الطاس”.

وترى جماهير الفريق “الأحمر” بأن غياب الأمن واللعب النظيف الذي أقرته لجنة الطوارئ، كاف لسحب اللقب من الترجي ومنحه للوداد بدون أي مباراة.

وكانت لجنة الطوائ التابعة للاتحاد الإفريقي، قد قررت إعادة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال، والتي جرت برادس، بسبب افتقادها للأمن واللعب النظيف.

ولم يصدر لحد الآن أي تعليق رسمي من إدارة الوداد، بخصوص قرار لجنة الطوارئ.

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