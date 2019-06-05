عقوبات ثقيلة منتظرة من لجنة التأديب ب”الكاف” في نادي الترجي

هبة بريس - شفيق عنوري

بات نادي الترجي التونسي معرضا لعقوبات ثقيلة من قبل لجنة التأديب التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد الفضيحة التي شهدتها مباراة إياب نهائي دوري الأبطال، التي احتضنها الملعب الأولمبي برادس.

وقرر الاتحاد الإفريقي، خلال اجتماعه الطارئ، اليوم الأربعاء بالعاصمة الفرنسية باريس، إحالة كل الأمور المتعلقة بالانضباط والتنظيم والتحكيم على لجنة التأديب للنظر فيها.

ومن المتوقع أن تتم معاقبة رئيس الترجي التونسي بالإيقاف لمدة طويلة، على خلفية تهديده للملغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي، خلال مباراة رادس.

هذا، ومن المرجح أن يتم منع الترجي من استضافة مبارياته على أرضية الملعب الأولمبي برادس، كما سيتم فرض غرامة مالية على النادي بسبب الوقائع التي شهدتها المباراة.

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