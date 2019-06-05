شاب ينتحر شنقا في يوم عيد الفطر بالجديدة

نُشر بتاريخ :  2019-06-05 - 20:15
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

أحمد مصباح – الجديدة

وضع شاب في مقتبل العمر، اليوم الأربعاء، حدا لحياته بالانتحار شنقا في منزل أسرته بمدينة الجديدة.

وحسب مصادر الجريدة، فإن شابا من مواليد 2001، أقدم، في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء، الذي صادف أول أيام عيد الفطر، على شنق نفسه بحبل في منزل أسرته، الكائن بحي درب غلف، على مقربة من “القصر الحمر” بعاصمة دكالة.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت السلطات المحلية والأمنية، صاحبة الاختصاص الترابي، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت المعاينات والتحريات الميدانية، لتحديد أسباب وملابسات الواقعة المأساوية، وأحالت جثة الضحية على المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث تم إيداعها في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها بتعليمات نيابية للتشريح الطبي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

في عيد الفطر.. حادثة سير مأساوية تودي بحياة رئيس جماعة ترابية بإقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة قضى رئيس جماعة سيدي امحمد اخديم بإقليم الجديدة، فجر اليوم الأربعاء، ن…