شاب ينتحر شنقا في يوم عيد الفطر بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

وضع شاب في مقتبل العمر، اليوم الأربعاء، حدا لحياته بالانتحار شنقا في منزل أسرته بمدينة الجديدة.

وحسب مصادر الجريدة، فإن شابا من مواليد 2001، أقدم، في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء، الذي صادف أول أيام عيد الفطر، على شنق نفسه بحبل في منزل أسرته، الكائن بحي درب غلف، على مقربة من “القصر الحمر” بعاصمة دكالة.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت السلطات المحلية والأمنية، صاحبة الاختصاص الترابي، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت المعاينات والتحريات الميدانية، لتحديد أسباب وملابسات الواقعة المأساوية، وأحالت جثة الضحية على المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث تم إيداعها في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها بتعليمات نيابية للتشريح الطبي.

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