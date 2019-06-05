لأول مرة فى إسرائيل.. نتنياهو يعين مثلى الجنس وزيرا للعدل

هبة بريس ـ متابعة

كرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عين مساء اليوم مثلي الجنس وزيراً للقضاء، ليكون أول وزيرا منذ إقامة إسرائيل مثلى الجنس.

وقالت الصحيفة إن الوزير الجديد هو المحامى “أمير أوحنا” المعروف عنه بأنه مثلى الجنس ومدافعاً عن حقوق المثليين، ويأتى قرر التعيين بعدما قدمت الوزيرة إيلى شاكيد استقالتها من الحكومة وأصبح المنصب شاغراً.

وأضافت الصحيفة أن الوزير الجديد سيشغل المنصب حتى شهر سبتمبر المقبل، حيث ستجرى انتخابات الكنيست يتبعها تشكيل حكومة جديدة يقودها الحزب الفائز فى تلك الانتخابات

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير المثلى يبلغ من العمر 41 عاماً، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المثليين بحزب الليكود، الذى يتزعمه نتنياهو، وله علاقات واسعة مع جميعات المثليين فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1