“الكاف” يطالب الترجي بإرجاع كأس وميداليات دوري الأبطال

هبة بريس - متابعة

طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نادي الترجي التونسي، بإعادة كأس وميداليات دوري الأبطال، وذلك عقب اجتماع لجنة الطوارئ بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقررت لجنة الطوارئ التابعة للكاف، تجريد الترجي من اللقب الإفريقي، وإعادة مباراة إياب نهائي العصبة، على أرضية ملعب خارج تونس، مع احتساب نتيجة الذهاب.

وكانت مباراة إياب نهائي دوري الأبطال قد شهدت فضيحة تحكيمية وتنظيمية غير مسبوقة في تاريخ البطولة، بعد حرمان الوداد من هدف مشروع وتعطل تقنية الفيديو.

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