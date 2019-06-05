عاجل .. الترجي يرفض قرار “الكاف” ويقرر اللجوء لمحكمة “الطاس”

هبة بريس ـ رياضة

رفض نادي الترجي التونسي لكرة القدم، قرار الاتحاد الإفريقي للعبة، بتجريده من لقب عصبة الأبطال الإفريقية، وإعادة إياب النهائي في ملعب محايد، مقررا الطعن في هذا القرار، واللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية “الطاس”.

وأعلن النادي التونسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدم تقبله لقرارات لجنة الطوارئ التابعة لـ”الكاف”، القاضي بإعادة المباراة في ملعب محايد، مشددا على أن معركة أخرى سيتم فتحها في “الطاس”.

وقرر الكاف الأربعاء إعادة مباراة الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس بعد كأس الأمم الإفريقية في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وتقرر تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي دارت بالرباط وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وإقامة مواجهة الإياب في بلد محايد، بحسب هادي هامل المتحدث باسم كاف.

وكان رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” أحمد أحمد، دعا يوم السبت الماضي اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ أمس الثلاثاء لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية في المباراة التي شهدت وقائع مثيرة ستظل محفورة في تاريخ الكرة الإفريقية بعدما اعتبر الحكم الجامبي باكاري غاساما الذي أدار اللقاء فريق الوداد منسحبا وأعلن انتهاء المباراة بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف الساعة.

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