مطالب بتشكيل لجنة لتتبع مدى تقدم برامج تأهيل الجماعات الترابية

هبة بريس ـ الرباط

دعا عبد الرحيم الكامل، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى تشكيل لجنة لتتبع المشاريع التي تدخل في إطار برامج تأهيل الجماعات الترابية والوقوف على مدى تقدمها.

وطالب الكامل، امس الثلاثاء 4 يونيو 2019 خلال جلسة الأسئة الشفوية الأسبوعية التي عقدها مجلس المستشارين، الوزارة الوصية بالكشف عن المعايير المعتمدة للمساهمة في برامج تأهيل الجماعات الترابية، مؤكدا أن الوزارة أبرمت العديد من الاتفاقيات من أجل تأهيل مجموعة من الجماعات الترابية لكن بقيت هذه الاتفاقيات مهملة وحبرا على ورق دون تنفيذ.

وأكد المستشار البرلماني أن الإشكال المطروح اليوم هو تعثر تنفيذ المشاريع بسبب عدم تتبع الوزارة لهذه الاتفاقيات، وهو ما يتسبب في معاناة حقيقية للمواطنين المستفيدين ولرؤساء الجماعات أيضا، قائلا في هذا الصدد “كمثال على هذه الإشكالية اتفاقية تم توقيعها بمدينة مراكش أمام جلالة الملك محمد السادس سنة 2010 ولازالت متعثرة إلى يومنا هذا”.

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