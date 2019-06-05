ألمانيا توقف دبلوماسيَّين منغوليين بحوزتهما هيروين

هبة بريس ـ وكالات

أوقفت السلطات الألمانية دبلوماسيين منغوليين اثنين، بعد ضبط 70 كغ من مخدر الهيروين في سيارتهما، وفق ما أوردته الجمارك الألمانية، اليوم الأربعاء.

وأفادت الجمارك في بيان، بأن موظفيها أوقفوا سيارة تحمل أرقاماً دبلوماسية، دخلت أراضي البلاد قادمةً من جمهورية التشيك وتقل مواطنِين منغوليِّين، بحسب ما أوردته وكالة “نوفوستي”.وجاء في البيان أنهما أظهرا وثائقهما الدبلوماسية واعترضا على تفتيش سيارتهما، مشيرين إلى صفتهما الدبلوماسية.

بعد ذلك اتصل موظفو الجمارك بوزارة الخارجية الألمانية، التي أبلغتهم أن الرجلين وسيارتهما لم يعتمدا في ألمانيا؛ ومن ثم فإنهما لا يحظيان بالحصانة الدبلوماسية.

وعثر موظفو الجمارك في سيارتهما على حقيبتين بهما 140 لفافة، تضم كل منها 500 غرام من مادة الهيروين. وذكر البيان أن قيمة المخدر المعثور عليه تقدَّر بنحو 3 ملايين يورو.

وجاء في البيان أن الرجلين احتُجزا فوراً، وصودرت سيارتهما مع اللفافات، وأصدرت محكمة بمدينة دريسدن الألمانية، اليوم الأربعاء، مذكرة اعتقال بحقهما، وتحقق خدمة الجمارك والنيابة العامة في دريسدن في ملابسات القضية.

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