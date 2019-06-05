توقيف حنطة لبيع المأكولات بساحة جامع الفنا بعد فضيحة فاتورة 5 الاف درهم

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان كريم قسو لحلو والي جهة مراكش اسفي، اصدر قرارا بتوقيف نشاط حنطة بيع المأكولات بساحة جامع الفنا مباشرة بعد نشر شريط فيديو يكشف تورط صاحب الحنطة رقم 46-48 بالنصب على سياح اجانب عن طريق تقديم فاتورة تبلغ 5000 درهم بعد تناولهم وجبة عشاء خفيفة.

وحسب نفس المصادر فالقرار الولائي يقضي بتوقيف الحنطة الى اشعار آخر، بعد الفضيحة التي هزت القطاع واثارت سخطا وسط المهتمين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استنكروا سلوك المستخدم بالحنطة.

وسبق ان انتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف طريقة نصب تعرض لها مجموعة من السياح الاجانب من قبل صاحب حنطة لبيع المأكولات تحمل ترقيم (46-و48) عن طريق تقديم فاتورة خيالية تبلغ 5000 درهم مقابل وجبة عشاء تم تناولها.

وبحسب ما يظهر في الفيديو، فقد اقترح ممثل السياح مبلغ 3 آلاف درهم، ليقبل صاحب “الحْطّة” الذي حاول أن يجعل المبلغ 4 آلاف درهم في البداية، قبل أن يقبل متظاهرا بأنه “أسدى معروفا” للسياح بقبوله مبلغ 3 آلاف درهم.

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