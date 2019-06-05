في عيد الفطر.. حادثة سير مأساوية تودي بحياة رئيس جماعة ترابية بإقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

قضى رئيس جماعة سيدي امحمد اخديم بإقليم الجديدة، فجر اليوم الأربعاء، نحبه داخل مصحة الضمان الاجتماعي بعاصمة دكالة، متأثرا بإصاباته الجسمانية البليغة، جراء تعرضه لحادثة السير وصفت ب”المأساوية”.

هذا، وكان رئيس الجماعة الترابية سيدي امحمد اخديم، الخاضعة لنفوذ إقليم الجديدة، رفقة زوجته، على متن سيارته الخفيفة، عندما انقلبت، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأربعاء، الذي صادف أول أيام عيد الفطر، بتراب جماعة اثنين الغربية بإقليم سيدي بنور. ما استدعى نقلهما على وجه السرعة إلى مصحة الضمان الاجتماعي بالجديدة، التي لفظ بداخلها المسؤول الجماعي أنفاسه، بعد أن عجزت العناية الطبية المركزة، عن انتزاعه من موت محقق. فيما أحيلت الزوجة، بالنظر لخطورة جروحها وإصاباتها، على مصحة خاصة بالدارالبيضاء.

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