عاجل ورسمي: “الكاف” يقرر إعادة مباراة نهائي دوري الأبطال على ملعب محايد

هبة بريس - شفيق عنوري

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أرضية محايدة، وذلك خلال اجتماع لجنة الطوارئ الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب تصريح الناطق الرسمي باسم الاتحاد الإفريقي، فإن نتيجة 1-1 التي انتهت عليها مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط سيتم احتسابها.

وسيحدد الاتحاد القاري مكان وموعد إقامة المباراة الفاصلة في وقت لاحق، حيث من المقرر أن تجرى بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وكانت مباراة إياب نهائي دوري الأبطال، قد شهدت مهزلة تحكيمية وتنظيمية، حيث عرفت إلغاء الحكم الغامبي باكاري غاساما، هدفا لصالح الوداد، إضافة إلى تعطل تقنية الفيديو.

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