إسبانيا .. اعتقال مواطن مغربي كان مبحوثا عنه في قضايا إرهابية

هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الأربعاء 05 يونيو، عن إلقائها القبض على مواطن مغربي بمنطقة (سانتا كولوما دي غرامانيت) بالقرب من برشلونة (شمال شرق إسبانيا)، كان مبحوثا عنه من طرف السلطات المغربية لتورطه في “الانتماء إلى منظمة إرهابية” وكذا في “تهريب والاتجار في المخدرات”.

وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية في بيان لها إن اعتقال هذا الشخص (30 سنة) الذي تم أمس الثلاثاء جاء “عقب مذكرة اعتقال دولية أصدرها المغرب” وتم بالتعاون مع السلطات المغربية .

وأضاف نفس المصدر أن هذه العملية “تعكس كيفية التعاطي ومعالجة ظاهرة عالمية تتطلب جهدا يتجاوز الحدود وتعاونا أمنيا دوليا قويا ومكثفا مثل ما هو قائم بين إسبانيا والمغرب”.

وكان المشتبه به الذي اعتقل أمس قد غادر المملكة في شهر شتنبر 2018 بعد تفكيك السلطات المغربية لخلية إرهابية كان عضوا فيها.

وأشار البيان إلى أن “تحليل المعلومات والمعطيات التي حصل عليها المكلفون بالتحقيق في الشرطة الوطنية الاسبانية كشفت أن المشتبه به دخل بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الاسبانية”.

وقد قامت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بعمليات بحث وتفتيش بالمنزل الذي كان المشتبه به يختبأ فيه بمنطقة (سانتا كولوما دي غرامانيت).

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