إصابة 20 معتمرا بانقلاب حافلة في السعودية

نُشر بتاريخ :  2019-06-05 - 15:31
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

أعلنت إدارة مستشفى “عفيف” العام في السعودية، حالة الإنذار الأصفر “CODE YELLOW”، إثر انقلاب حافلة تقل أكثر من 20 مسافرا من مختلف الجنسيات، كانوا في طريقهم لأداء العمرة.

وحسب تقارير إعلامية، فإن الحادث وقع بسبب انحراف الحافلة عن مسارها، بعدما غفا سائقها، فانقلبت بجانب طريق “عفيف – ظلم”، وأدى ذلك إلى إصابة 20 راكبا.

من جهته، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عفيف، سلطان المغيري، إن “المستشفى استقبل 20 مصابا تنوعت درجة جروحهم بين الخفيفة والمتوسطة، وتلقى جميع المصابين العلاج اللازم”.

وأضاف أن “المستشفى استنفر الكوادر الطبية والتمريضية فور تلقي البلاغ، وذلك بمتابعة مباشرة من مديرية صحة الرياض ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي”.

وأشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر السعودي، دعمت جهود الإنقاذ بأربعة فرق لنقل المصابين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في بلاحدود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

عشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى بالقدس

أدى عشرات آلاف المصلين الأربعاء 05 يونيو، صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى في القدس الشرقية ا…