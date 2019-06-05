أبرز دفوعات فوزي لقجع في دفاعه عن الوداد الرياضي

هبة بريس - القسم الرياضي

قدم فوزي لقجع دفوعاته أمام اللجنة التنفيدية للكاف بعد مهزلة رادس التي راح ضحيتها الوداد الرياضي بسبب الأخطاء التحكيمية ،وعدم إستخدام تقنية “الفار .

وحسب العديد من التقارير الواردة من العاصمة الفرنسية باريس فرئيس الجامعة الذي كلف بمهمة الدفاع عن الوداد حيت ركز بشكل كبير على توقيف المباراة وتسليم اللقب للترجي،بالإضافة إلى عدم الإستقرار الأمني وتعرض الجماهير المغربية ولاعبي الوداد للإعتداء بالإضافة تهديدات أحمد أحمد من طرف رئيس الترجي وبعض المسؤولين التونسيين.

وستستمع اللجنة إلى رئيس الجامعة التونسية فوزي الجريء الذي سيقدم هو الأخر جميع المستندات للإتحاد الإفريقي قبل أن تتخد قرار نهائي بخصوص هذا الملف

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