عشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى بالقدس

هبة بريس - وكالات

أدى عشرات آلاف المصلين الأربعاء 05 يونيو، صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 120 ألف مصل توافدوا صباحا إلى المسجد لأداء صلاة العيد في أول أيامه. ودخل المصلون إلى باحات المسجد ومصلياته وسط تكبيرات العيد التي صدحت في المكان.

ودعا مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين في خطبة صلاة العيد، جموع المصلين إلى “الرباط في المسجد الأقصى”.

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية مساء الإثنين أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، فيما أعلن المفتي محمد حسين مساء الإثنين أن يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.

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