لجنة طوارئ الكاف تستأنف اجتماعها حول مباراة الوداد والترجي

نُشر بتاريخ :  2019-06-05 - 15:17
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هبة سبور

ستستأنف عصر اليوم الأربعاء لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إجتماعها في باريس ، من أجل الحسم بشكل نهائي في فضيحة رادس والتي جمعت بين الوداد والترجي التونسي في إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وكان الإجتماع توقف يوم أمس الثلاثاء على الساعة الواحدة زولا ، بسبب إلتزامات الأعضاء بحضور حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزي.

يذكر، أنه قبل إيقاف الإجتماع المغلق كانت هناك انقسامات كبيرة بين مؤيد للوداد ومطالبين بمعاقبة الفريق .

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