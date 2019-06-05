لجنة طوارئ الكاف تستأنف اجتماعها حول مباراة الوداد والترجي

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هبة سبور
ستستأنف عصر اليوم الأربعاء لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إجتماعها في باريس ، من أجل الحسم بشكل نهائي في فضيحة رادس والتي جمعت بين الوداد والترجي التونسي في إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا.
وكان الإجتماع توقف يوم أمس الثلاثاء على الساعة الواحدة زولا ، بسبب إلتزامات الأعضاء بحضور حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزي.
يذكر، أنه قبل إيقاف الإجتماع المغلق كانت هناك انقسامات كبيرة بين مؤيد للوداد ومطالبين بمعاقبة الفريق .
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