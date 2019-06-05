صلاح ينفجر غضبا بسبب منعه من صلاة عيد الفطر في مسقط رأسه

هبة بريس - وكالات

وصل اللاعب محمد صلاح إلى مصر قبل عيد الفطر بيوم واحد، من أجل قضاء العيد بين أهله وأقران.

وبينما كان نجم ليفربول يستعد للخروج لصلاة العيد في مسجد القرية، فوجئ بآلاف المعجبين والصحافيين الذين يحيطون بمنزله، لدرجة جعلت الأمن يقوم بعمل طوق حول المنزل لحماية صلاح، وتم منعه من الخروج لصلاة العيد حماية له.

وقد أغضب هذا الأمر محمد صلاح بقوة، وجعله يخرج عن شعورة ويكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “اللي بيحصل من بعض الصحافيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0