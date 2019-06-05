الرباط .. التحقيق مع موظفة للأمن متورطة في الإدلاء بشواهد طبية مزورة

هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال أمس الثلاثاء، مع موظفة للأمن، برتبة مقدم شرطة تعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن الرباط، وذلك للاشتباه في تورطها في الإدلاء بشواهد طبية مزورة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه وبحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطية المعنية بالأمر أدلت بعدة شواهد طبية، تبين بعد الخبرة التقنية التي باشرها مختبر الشرطة العلمية والتقنية، بأنها شواهد مزورة وتحمل توقيعات ومعطيات مزيفة.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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