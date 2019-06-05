وجدة.. جمعية الصداقة المغربية وزعت 1500 وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل

هبة بريس : وجدة

قامت جمعية الصداقة المغربية للتنمية البشرية بوجدة، خلال شهر رمضان الكريم، بتوزيع 1500 وجبة إفطار على الصائمين من الطلبة وعابري السبيل، وإدخال أجواء الفرح والسرور على بيوت العائلات الفقيرة والاطفال الايتام، من خلال منحهم قفف رمضان وملابس العيد.

وتأتي هذه العملية، في إطار البرنامج الخيري والانساني المسطر لدى الجمعية، والذي يروم إلى الاهتمام بالفئات الهشة والتقرب منها لتحسيسها برسالة الصداقة التي تحملها الجمعية.

ودأبت جمعية الصداقة المغربية للتنمية البشرية، منذ شهر رمضان، على توزيع وجبات الافطار على الصائمين من الطلبة وعابري السبيل، إذ تجند أعضاء الجمعية لتوزيع وجبات الافطار على هذه الفئة في مختلف أحياء وشوارع مدينة وجدة، و عددهم 1500 مستفيد.

وكما قامت الجمعية بتوزيع أزيد من 100 قفة رمضان على العائلات المعوزة والفقيرة، بالإضافة إلى شراء كسوة العيد 150 طفل يتيم.

وعملت على جمع المساهمات المالية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من قبل المحسنين، وذلك لبلورة برنامج الجمعية على أرض الواقع بمدينة الالفية.

وكانت الجمعية، قد أطقلت خلال فصل الشتاء، حملة دفء الصداقة، ووزعت على المتشردين المتواجدين بشوارع المدينة وجبات عشاء وملابس وأفرشة، وذلك من أجل تحسيس هذه الفئة بدفء الصداقة.

وتجدر الاشارة، إلى أن جمعية الصداقة المغربية للتنمية البشرية، دأبت منذ تأسيسها سنة 2011، على العمل الخيري والانساني وإيلاءها الاهتمام للعائلات الفقيرة والمعوزة والاطفال الايتام والمتشردين.

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