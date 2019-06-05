وجدة.. أجواء عيد الفطر المبارك، صلاة وتغافر وتبريكات

نُشر بتاريخ :  2019-06-05 - 13:19
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هبة بريس : وجدة

على غرار باقي مصليات المملكة، أدى الوجديون صبيحة اليوم الأربعاء 5 يونيو الجاري، صلاة عيد الفطر المبارك بأربع مصليات بضواحي المدينة، وباقي المساجد إحياء للمناسبة الدينية السعيدة.

وأدى والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد رفقة و
رئيس مجلس جهة الشرق ورئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد صلاة العيد بمصلى سيدي يحي، حيث حج الآلاف من المصلين في أجواء روحانية.

و أجمع العديد من أئمة مصليات ومساجد الإقليم في خطبهم على أهمية هذه المناسبة الدينية في نبذ الضغينة والحقد وزرع قيم التسامح والتآخي، بعد ذلك انخرط الجميع في تبادل التهاني والتبريكات في أجواء أخوية، قبل أن ينصرف الى أهلهم وذويهم لمباركة العيد.

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