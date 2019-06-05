عمدة نيويورك: ترامب يهاجم عمدة لندن لأنه مسلم

هبة بريس - وكالات

قال بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم عمدة لندن، صادق خان، بطريقة تهدف إلى تحطيمه مشيرا إلى أن ترامب “يشعر بغبطة خاصة عندما يهاجم المسلمين”.

وأضاف بلاسيو، الذي يسعى لترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، أن نظيره في لندن يستحق كل الاحترام، ردا على هجوم ترامب ووصفه لخان بأنه ” فاشل مثل حجر بارد”.

وكان ترامب قد انتقد خان وبلاسيو في سلسلة من التغريدات، وهو على متن طائرة تابعة لسلاح الجو قبل وصوله إلى بريطانيا، إذ قال إن خان أدى عملأ فظيعًا كرئيس لبلدية لندن بكل المقاييس، مضيفا أنه رجل خاسر مثل” حجر بارد”.

وقال ترامب إن خان يجب أن يركز على مكافحة الجريمة في لندن بدلا من التركيز عليه، وفي تغريدة لاحقة، كتب ترامب أن خان يذكره برئيس بلدية نيويورك “بلاسيو، الغبي الذي لا يتمتع بالكفاءة”.

وركز بلاسيو في الفترة الأخيرة على مهاجمة سياسة ترامب إذ عقد مؤتمرا في برج” ترامب” لتسليط الضوء على مشروع قانون مجلس المدينة بشأن انبعاثات غازات الدفيئة، وفي الأسبوع الماضي، نظم مسيرة تهدف إلى زيادة وقت الإجازات لموظفي القطاع الخاص.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0