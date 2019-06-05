مصر.. هجوم إرهابي على حاجز أمني في أول أيام العيد

هبة بريس - وكالات

قال التلفزيون المصري، الأربعاء، إن “عناصر إرهابية” هاجمت نقطة تفتيش أمنية في شمال سيناء، وإن هناك تبادلا لإطلاق النار.

وفي نبأ عاجل قال التلفزيون في وقت مبكر من صباح اليوم: “هجوم عناصر إرهابية على كمين في شمال غرب العريش وقوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع المهاجمين”.

وذكرت مصادر أمنية أن عددا من المسلحين قتلوا في ملاحقات لقوات الأمن بعد إطلاق الرصاص على حاجز أمني بمحيط مدينة العريش.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن المصادر أن قوات من الجيش لاحقت عددا من الإرهابيين، بعد هجوم على نقطة أمنية.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم نشرت وسائل إعلامية أن هجوما مسلحا استهدف نقطة تفتيش للشرطة في العريش أول أيام العيد.

ولم يتضح حتى الآن إذا ما كان الهجوم أسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

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