البرتغال تعلن تفكيك شبكة للاتجار بالبشر.. وتحرر 20 امرأة‎

نُشر بتاريخ :  2019-06-05 - 10:09
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة البرتغالية، يوم الثلاثاء، تفكيك شبكة للاتجار بالبشر، كانت تجبر النساء المستضعفات على ممارسة البغاء في أوروبا، وذلك بعد تحريات استمرت ستة أشهر بدعم من وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول).

وذكرت إدارة الهجرة والحدود في البرتغال أن العملية، التي أطلق عليها اسم (إل بايب)، أسفرت عن تحرير 20 امرأة وإلقاء القبض على 8 أجانب يشتبه في اتجارهم بالنساء لاستغلالهن جنسيًا وغسيل الأموال والانتماء إلى إحدى عصابات الجريمة المنظمة.

وفي إطار هذه العملية التي نُفذت في المنطقة الشمالية في البرتغال، داهمت الإدارة 12 منزلًا وفتشت 12 مركبة وصادرت مجوهرات وأموالًا ووثائق مزورة، كما فتشت شركتين لتحويل الأموال ووكالة سفريات.

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