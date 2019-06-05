ساكنة فاس تنتفض في دورة يونيو بمقاطعة جنان الورد ضد العدالة والتنمية

ع محياوي – هبة بريس

في خضم الحراك الشعبي الذي تعرفه الأحياء الشعبية بسبب الوقفات الاحتجاجية المتكررة ضد حزب العدالة و التنمية منذ توليه تسيير شؤون المدينة ، شهدت مقاطعة جنان الورد يوم أمس الاثنين 03 يونيو الجاري، حسب ما عاينته عدسة ” هبة بريس ” حشود غفيرة من شباب منطقة جنان الورد لحضور دورة يونيو من الشهر الجاري ، ليتم منعهم من ولوج قاعة الاجتماعات التي كان يترأسها الرئيس و الذي أعطى تعليماته بصد الابواب في وجه المواطنين و منعهم من ولوج مرفق عمومي، مع العلم ان الدورة كانت مفتوحة للجميع و لم تكن مرفقة بأنها ستكون سرية أو مغلقة.

وجاءت هذه الانتفاضة ، لعدم الوفاء بالعهود التي قدمها منتخبو العدالة و التنمية للساكنة، فضلا عن التسيير الفاشل لعدم التجربة لتبقى العاصمة العلمية مهددة بالسكتة القلبية في جميع المجالات و المرافق العمومية التي لها علاقة مباشرة ويومية بالمواطن . وقد وجد حزب المصباح نفسه في مواجهة مباشرة مع المحتجين أثناء هذه الدورة بعد محاصرتهم ولوج قاعة الاجتماعات ما أدى الى اصطدامات قوية بين الطرفين و عرف الوضع اغماءات في صفوف عدد من المحتجين ما استوجب حضور سيارة الاسعاف الى عين المكان فتم نقل المغمى عنهم صوب مستشفى الحسن الثاني بفاس لتلقي الاسعافات الضرورية .

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