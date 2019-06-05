انتحار متزوجة بقصبة تادلة

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علم من مصادر جيدة الاطلاع أن فتاة متزوجة تبلغ من العمر 19 سنة ، أقدمت على تناول مادة سامة بمنزلها بضواحي قصبة تادلة ، حيث جرى نقلها إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ،وأدخلت غرفة العناية المركزة .
وقالت ذات المصادر ان الهالكة لم تتفاعل مع الاسعافات المقدمة حيث اعلنت جثة هامدة د ساعة بعد ادخالها قسم العناية المركزة .
ووفق المصدر للجريدة فالهالكة حديثة الزواج ، ولم تعرف أسباب اقدامها على الانتحار .
وفتحت مصالح الأمن التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث الذي صدم الساكنة ، فيما جرى نقل الجثة الى مستودع الأموات لاخضاعها للتشريح الطبي.
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