انتحار متزوجة بقصبة تادلة

علم من مصادر جيدة الاطلاع أن فتاة متزوجة تبلغ من العمر 19 سنة ، أقدمت على تناول مادة سامة بمنزلها بضواحي قصبة تادلة ، حيث جرى نقلها إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ،وأدخلت غرفة العناية المركزة .

وقالت ذات المصادر ان الهالكة لم تتفاعل مع الاسعافات المقدمة حيث اعلنت جثة هامدة د ساعة بعد ادخالها قسم العناية المركزة .

ووفق المصدر للجريدة فالهالكة حديثة الزواج ، ولم تعرف أسباب اقدامها على الانتحار .

وفتحت مصالح الأمن التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث الذي صدم الساكنة ، فيما جرى نقل الجثة الى مستودع الأموات لاخضاعها للتشريح الطبي.

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