جرادة.. ساكنة المدينة تخصص احتفالا كبيرا للمعتقلين بعد العفو الملكي

هبة بريس : أحمد المساعد

اعتبارا من جلالته للظروف العائلية والإنسانية للمدانين في إطار قضايا الأحداث التي عرفتها منطقتي الحسيمة وجرادة وتجسيدا لما يخص به جلالته، رعاياه الأوفياء وفي كل المناسبات، فقد شمل بعفوه الملكي مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في هذه الأحداث، وعددهم 107 مستفيدا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة لفائدة: 60 نزيلا مدانين في إطار أحداث الحسيمة.

– العفو من العقوبة لفائدة: 47 نزيلا مدانين في إطار أحداث جرادة.

وبخصوص نشطاء حراك جرادة فقد شمل العفو الملكي جل المعتقلين القابعين بكل من السجن المحلي لوجدة وعددهم 40 معتقلا، السجن المحلي بالناظور وعددهم 6 معتقلين،ومعتقل واحد بالسجن المحلي لتاوريرت حيث خصص وأبرزهم مصطفى دعينن وأمين لمقلش حيث تم توفير لهم سيارات اجرة لتنقيلهم لمدينة جرادة.

وهذا ، خصصت ساكنة جرادة إستقبالا كبيرا لهم عند مدخل المدينة وسط أجواء من الفرحة لعائلات المعتقلين وفرحة الاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك

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