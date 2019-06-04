المجلس الوزاري يكذب كل التكهنات.. لفتيت باقٍ في الحكومة

هبة بريس ـ الرباط

شارك وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، في أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الرباط.

ظهور لفتيت في المجلس الوزاري قطع مع الشائعات التي تحدتث عن تعديل حكومي مرتقب سيمس بالدرجة الأولى وزارة الداخلية، بسبب الوعكة الصحية التي ألمت بالوزير وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بتعديل حكومي مرتقب .

وقد ذهبت الشائعات إلى حد وضع زينب العدوي، الوالي المفتش العام في وزارة الداخلية في منصب وزيرة للداخلية مكان لفتيت.

و كان الخلفي قد قال في ندوة صحفية عقبت اجتماع للمجلس الحكومي أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة وأن التعديل الحكومي له المقتضيات الدستورية المؤطرة له سواء على مستوى الاقتراح أو التعيين .

الناطق الرسمي بإسم الحكومة تابع في الندوة ذاتها أنه لا يمكن اعتماد أي شيء ما دام لم تصدر أي معطيات من المؤ سسات التي ينص عليها الدستور بشكل واضح و صريح .

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