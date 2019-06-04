غوتيريس يطلب موقفاً موحداً إزاء السودان

هبة بريس ـ وكالات

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، إن الأخير يريد من مجلس الأمن موقفاً موحداً إزاء الوضع في السودان.

وشدد دوجاريك في تصريحات صحافية قبل جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن بشأن السودان على أنه “لا بد من محاسبة قوات الأمن السودانية على إزهاق أرواح المدنيين”، وفق ما أوردته وكالة “الأناضول”.

وفي وقت سابق، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، بتحرك دولي عاجل لوقف أي انتهاكات إضافية للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، وتفعيل المحاسبة لسوق المسؤولين عن الأحداث الدموية التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم أمس، بعد إقدام القوات السودانية وقوات “الدعم السريع”، بشكل فاضح، على قتل 35 شخصاً، وإصابة المئات، إثر الهجوم الذي استخدمت فيه العنف المفرط لفضّ اعتصام الحراك الشعبي قرب مقر الجيش.

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