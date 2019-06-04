بعد عزله بنعزوز.. بنشماش يعين ” الهمس ” رئيسا للبام بالمستشارين

هبة بريس ـ الرباط

قرر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، صباح اليوم الثلاثاء،خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية، تعيين المستشار البرلماني عبد الكريم الهمس، رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة وناطقا باسمة بمجلس المستشارين

وقرر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماس، إحالة عزيز بنعزوز على لجنة التحكيم والأخلاقيات، وأيضا تجميد مهمته كرئيس للفريق البرلماني بمجلس المستشارين إلى حين استكمال المسطرة القانونية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة”.

وحسب بلاغ موقع باسم بنشماس فإن هذا القرار اتخذ بناء على “مقتضيات المادة 39 (الفقرة الثانية) من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة؛ وعلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 59 من النظام الداخلي التي تجيز للأمين العام “اللجوء إلى لجنة التحكيم والأخلاقيات للاستشارة أو إجراء تحقيق أو تحري في أي موضوع أو شكاية تهم مصداقية الحزب وسمعته ومصالحه”؛ وبعد مشاورات مع أعضاء من فريقنا البرلماني بمجلس المستشارين

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0