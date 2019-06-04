عاجل: تأجيل اجتماع لجنة الطوارئ ب”الكاف” للمرة الثالثة

هبة بريس - شفيق عنوري

أجلت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اجتماعها المرتقب للبت في الوقائع التي شهدتها مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي والتونسي والوداد المغربي، والتي احتضن أطوارها الملعب الأولمبي برادس.

وقررت اللجنة تأجيل اجتماعها إلى ما بعد انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيسا للفيفا لولاية جديدة، أي إلى يوم غد الأربعاء.

وكانت اللجنة قد افتتحت اجتماعها صباح اليوم، قبل أن تقرر تأجيل الحسم في وقائع موقعة رادس، إلى غاية الخامسة مساء، لتعود من جديد اللجنة وتؤجل الاجتماع إلى السابعة، قبل أن تؤجله للمرة الثالثة إلى يوم الغد.

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