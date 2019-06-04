تقرير مراقب إياب نهائي دوري الأبطال لم يذكر انسحاب الوداد

نُشر بتاريخ :  2019-06-04 - 17:13
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هبة بريس - شفيق عنوري

قال أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن تقرير مراقب مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، لحساب إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، لم يذكر انسحاب النادي “الأحمر”.

وأوضح شوبير اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تقرير المباراة جاء فيه أن قرار إنهاء اللقاء ومنح اللقب للترجي جاء من الاتحاد الإفريقي، وليس بسبب انسحاب الوداد.

وأكد شوبير أن الاتحاد الإفريقي، لم يصدر قراره بعد بشأن وقائع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يكون الحسم مساء اليوم.

يشار إلى أن لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة، كانت قد أجلت حسم قرارها بشأن الواقعة، إلى ما بعد نهاية حفل مؤتمر الفيفا.

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