وزارة التعليم: إنطلاق الدراسة برسم موسم 2019-2020 يوم 5 شتنبر المقبل

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن انطلاق الدراسة، برسم السنة الدراسية 2019-2020، بشكل فعلي يوم الخميس 05 شتنبر المقبل بالنسبة للسلك الإبتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها حددت يوم الثلاثاء 03 شتنبر 2019 كموعد لالتحاق أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم بمقرات عملهم.

وقد أصدرت الوزارة المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2019-2020 الهادف إلى برمجة مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المتعلقة بالسنة الدراسية المقبلة بالأسلاك التعليمية الثلاث، مع مواعد إنجازها وتواريخ إجراء المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية، وكذا المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية.

كما حددت الوزارة، التي اختارت للدخول المدرسي المقبل شعار “من أجل مدرسة مواطنة”، يوم الأربعاء 04 شتنبر 2019 كموعد لالتحاق أطر هيئة التدريس بمقرات عملهم وتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل.

ويمكن الاطلاع على مقتضيات المقرر الدراسي وتواريخ المراقبة المستمرة والامتحانات وكذا تواريخ امتحانات الكفاءة المهنية والتربوية ولوائح العطل المدرسية من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma.

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