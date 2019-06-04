جمعية هواة الموسيقى العربية بطنجة تحيي المهرجان الدولي 27 للموسيقى

هبة بريس

في إطار الإشعاع الثقافي والمحافظة على الموروث الفني العربي منذ تأسيسها يوم الجمعة 27 شتنبر 1957م، وفي إطار إدماج الشباب وإشراكه في إحياء التراث الموسيقي الأصيل، تُنظم جمعية هواة الموسيقى العربية بطنجة بمناسبة فرحة عيد الفطر السعيد لعام 1440هـ مهرجانها الدولي السابع والعشرون (27) للموسيقى، يومي الجمعة والسبت 7-8 يونيو 2019م ابتداءً من الساعة السابعة (19h) مساءً بالقاعة الكبرى فريدة بليزيد بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ،

وتُشارك في الحفل كل من “فرقة جمعية الفن الأصيل” لمدينة القليعة الجزائرية برآسة الأستاذ الفنان محمد بن لجرب، “جوق جمعية رياض الطرب للموسيقى والسماع الصوفي” لمدينة طنجة برآسة الأستاذ الفنان سعيد بلقاضي، “مجموعة Las Transparecias” لفن الفلامينكو لمدينة إشبيلية الإسبانية برآسة الفنان .Manolo Paradas

هذا ويشار الى أن جمعية هواة الموسيقى العربية بطنجة منذ 62 سنة من تأسيسها من طرف المرحوم مولاي إدريس شريف دوزان إبان الفترة الدولية التي انفردت وتميزت بها مدينة طنجة، وجعل بيته دار الضمانة بمرشان مقرها والذي مازال مقراً لها إلى اليوم، تزخر وتفتخر بعطاءها في جمع وتوثيق الموروث الفني والمحافظة عليه، وتعليمه للأجيال المتعاقبة والمتداولة على الجمعية، حيث أُسِّسَت بها منذ ذلك الحين مدرسةُ الموسيقى العربية التي تخرج منها كبار الموسيقيين والحَفَظَة للشعر العربي الأندلسي، مثل المرحوم سيدي محمد العربي التمسماني، والمرحوم مولاي أحمد الوكيلي الحسني، والشيخ سيدي أحمد المروش، والشيخ أحمد الزيتوني الصحراوي، وسيدي محمد العروسي، وسيدي عبد السلام الخلوفي…..وغيرهم من جهابذة الموسيقى الأندلسية الأصيلة.

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