عاجل.. تأجيل جديد لاجتماع لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي

هبة بريس - شفيق عنوري

قررت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل اجتماعها المقرر عقده اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، من جديد، إلى ما بعد حفل افتتاح مؤتر الاتحاد الدولي “فيفا”.

وسيجرى الاجتماع ابتداء من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المغربي.

وكانت اللجنة التي بدأت اجتماعها صباح اليوم، بالعاصمة الفرنسية باريس، قد أجلت النظر في “فضيحة رادس”، إلى غاية الخامسة مساء بالتوقيت المغربي، بسبب استقبال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لأعضاء “الفيفا”، قبل أن تقرر تأجيل اجتماعها من جديد للسبب المذكور فوق.

وينتظر أن تعلن اللجنة عن قرارات مهمة بخصوص المهزل التي شهد أطوارها، الملعب الأولمبي برادس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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