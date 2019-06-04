والي الخرطوم يستقيل رفضا لفض الاعتصام

هبة بريس - وكالات

كشفت مصادر إعلامية سودانية، اليوم الثلاثاء، إن والي الخرطوم الفريق مرتضى ورّاق، قدم استقالته من منصبه.

وذكرت قناة الجزيرة الإخبارية، نقلا عن مصادر خاصة في العاصمة السودانية، أن والي الخرطوم استقال من منصبه احتجاجا على التعامل الأمني مع المعتصمين.

وتأتي الاستقالة عقب ساعات من أحداث دامية سقط خلاله ما يزيد عن 35 قتيلا وفق لجنة الأطباء المركزية السودانية،إثر اقتحام اقتحمت قوات الأمن السودانية بقرار من المجلس العسكري موقع اعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل.

وشهدت شوارع الخرطوم اليوم احتجاجات في عدد من الأحياء عقب صلاة عيد الفطر، حيث تصدت لها قوات عسكرية باطلاق الرصاص على تجمعات المحتجين في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية .

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