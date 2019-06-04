47637 مترشح بجهة مراكش لاجتياز الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا

ضاهر محمد: مراكش

اعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، أن العدد الإجمالي لمترشحات ومترشحي الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيه 2019، هو 47637 مترشحة ومترشحا، بزيادة 1302مترشحة ومترشح مقارنة مع السنة الماضية. ويبلغ عدد الإناث منهم 22372 مترشحة، بنسبة 46,96%.

ويتضمن هذا العدد الإجمالي، 34456 مترشحة ومترشحا بالتعليم العمومي و 3014 مترشحة ومترشحا بالتعليم الخصوصي،فيما يبلغ عدد المترشحين الأحرار 10167 مترشحة ومترشحا.

ويتوزع مجموع المترشحات والمترشحين على المديريات الإقليمية الثمانية التابعة للأكاديمية، وهي مراكش(19609 مترشحة ومترشحا)، آسفي ( 8345مترشحة ومترشحا)، قلعة السراغنة (5515 مترشحة ومترشحا)، الحوز( 3645 مترشحة ومترشحا)، الصويرة ( 3265 مترشحة ومترشحا)، الرحامنة(3077 مترشحة ومترشحا)، شيشاوة(2132 ومترشحا) واليوسفية(2049مترشحة ومترشحا).

وقدتمت تعبئة 169 مركزا لإجراء الاختبارات بالنسبة للامتحانالوطني لنيل شهادة البكالورياو145 مركز امتحان بالنسبة للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا.

وارتباطا بهذه المحطة الهامة، فقد تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية، استهدفت مختلف المديريات الإقليمية، من أجل تقاسم المرجعيات المؤطرة والمعطيات الإحصائية والتنظيم المادي للامتحاناتومستجدات دفتر المساطر، كما تم اطلاع كافة المعنيين والمتدخلين على التدابير الواجب اتخاذها لتهييء الظروف الملائمة لاجتياز امتحانات البكالوريا وفق تفعيل أمثل لآليات إجرائها، في جو يضمن حقوق المترشحات والمترشحين في النزاهة وتكافؤ الفرص، وذلك تأمينا لهذاالاستحقاق الوطني الهام وضمانا لمصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا.

وحرصا على تأمين إجراء هذه الامتحانات، تم إطلاق حملات تحسيسية محلية وإقليمية وجهوية بمشاركة كافة المتدخلين التربويين والشركاء، من أجل مواصلة تحسيس المترشحات والمترشحين بالتطلعإلى النجاح باستحقاق والتحلي بقيم النزاهة وتكافؤ الفرص. وفي هذا السياق، تم اعتماد الإدلاء بتصريح والتزام مصادق عليه، يقر بموجبه كل مترشح لامتحانات البكالوريا، اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش والعقوبات التربوية والزجرية التي تواجه مرتكبيه. كما تمت تعبئة لجن اليقظة والتتبع على الصعيد الإقليمي والجهوي لتتبع إجراء امتحانات البكالوريا والحرص على اجتيازها في أحسن الظروف.

وستجرى امتحانات الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا أيام 11 و12 و13 و14 يونيو 2019، في حين سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 26 يونيو 2019 ، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 4 و5 و6 و8 يوليوز 2019 ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 13 يوليوز 2019.

أما الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا، والذي سيجرى يومي السبت 8 والاثنين 10 يونيو 2019، فسيجتاز اختباراته 36409 مترشحة ومترشحا.

وبمناسبة هذه المحطة الإشهادية الهامة، التي تجرى في سياق مواصلة تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، تتمنى الأكاديمية، النجاح والتوفيق لكافة المترشحات والمترشحين،وتنوه بالعمل الجاد والمسؤول الذي تقوم به أسرة التربية والتكوين بكل فئاتها ومستوياتها، مشيدة بالأدوار الإيجابية التي تقوم بها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، مع دعوة الجميع إلى مواصلة التعبئة الإيجابية والانخراط البناء من أجل توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام. كما تثمن الدعم الذي تقدمه السلطات الجهوية والمحلية والمجالس المنتخبة جهويا وإقليميا ومحليا ومختلف الأجهزة الأمنية، دون إغفال المساعدة التي تقدمها المصالح الخارجية ووسائل الإعلام وكافة الشركاء والفرقاء

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